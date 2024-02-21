Manisa Emniyeti’nden 2 ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa ve İzmir’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı opersyonda çok sayıda sağlığı tehdit edici yasadışı cinsel içerikli ürün, elektronik ve kaçak sigara ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:20
Manisa Emniyeti’nden 2 ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı sağlıksız ürün ve maddelere yönelik operasyon düzenlendi.

Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla Manisa’nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçeleri ile İzmir’in Balçova, Torbalı ve Konak ilçelerinde belirlenen 7 adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Operasyonda 2 bin 345 adet elektronik sigara, 4 bin 109 adet elektronik sigara likiti, 24 bin 834 adet cinsel içerikli ürün, 671 paket kaçak sigara, bin 150 adet puro, 4 adet parfüm ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürülürken şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


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