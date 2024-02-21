Bakan Yerlikaya'dan açıklama... 5 ilde IŞİD operasyonu, çok sayıda gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, “5 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD terör örgütüne yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, “Bozdoğan-6” adlı operasyonlar çerçevesinde, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şüphesiyle İstanbul’da 22, Kırıkkale’de 1, Ankara’da 15, Adana’da 2, Bursa’da ise 7 kişi olmak üzere toplamda 47 kişinin göz yakalandığını duyurdu.
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BİNLERCE ŞÜPHELİ YAKALANDI!
1 Haziran 2023’ten günümüze Kadar IŞİD’e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendiğini de söyleyen Yerlikaya, bu operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandığını söyledi.
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