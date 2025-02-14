Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Muş'ta 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 17 kilo ele geçirildi!

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta 17 kilo 737 gram metamfetamin ele geçirildi.

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Muş'ta 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 17 kilo ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:53

Muş’ta yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 13 Şubat 2025 tarihinde arama yapıldı.

Ekipler, araçtaki eşyalar içerisine gizlenmiş toplam 17 kilo 737 gram ağırlığında 22 parça metamfetamin ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak araçta bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve halk sağlığını tehdit eden suçlarla mücadelede tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurguladı.


Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu

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