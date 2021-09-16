Antalya'da öğrencilere tehdit eden öğretmen açığa alındı

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'nin açığa alınmasına karar verildi.

AA
16 Eylül 2021 Perşembe, 23:17
Antalya'da öğrencilere tehdit eden öğretmen açığa alındı
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Okul bahçesine toplanan öğrencileri okulun temizliği konusunda uyarırken tehditte bulunduğu öne sürülen Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C’ye yönelik idari soruşturma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sonucu tutulan rapor doğrultusunda F.Y.C, açığa alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken F.Y.C. hakkında 14 Eylül’de idari soruşturma başlatmıştı. 


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