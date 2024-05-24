Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: Mahkum kendini ateşe verdi!

Manisa’da Adalet Bakanlığı Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tekli koğuşta kalan uyuşturucu bağımlısı bir mahkum uyuşturucu krizine girerek kendini yaktı. Ufak çaplı yangının çıktığı ceza evinde kendini yakan mahkum ağır yaralanırken 2 mahkum ve 2 gardiyan dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 07:30
Manisa T Tipi Cezaevinde yangın: Mahkum kendini ateşe verdi!
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Olay Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö. uyuşturucu krizine girdi.

MAHKUM AĞIR YARALANDI

Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta yangın çıkmasına neden oldu. Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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