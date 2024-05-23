Zeytinburnu’nda 10 katlı binada yangın paniği!

Zeytinburnu’nda 10 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:16
Zeytinburnu’nda 10 katlı binada yangın paniği!
Abone Ol google-news

Yangın, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yangın esnasında binada yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Zeytinburnu haberleri Yangın haberleri Bina haberleri

İlgili Haberler

Gümüşhane'de korkutan yangın!

Gümüşhane'de korkutan yangın!
Soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Soğuk hava deposunda korkutan yangın!
İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın!

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek
İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek

İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek
THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama

THY'den Ekrem İmamoğlu'nun Roma seyahati hakkında açıklama
Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!

Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!
Ev alıp satarken dikkat! Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor

Ev alıp satarken dikkat! Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor
İzmir’de dolu etkili oldu!

İzmir’de dolu etkili oldu!
Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi

Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi
Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar

Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar