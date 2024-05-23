Zeytinburnu’nda 10 katlı binada yangın paniği!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:16

Yangın, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yangın esnasında binada yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.