Manisa Valisi duyurdu: Nezarethanedeki 'intihar' iddiasına soruşturma
Manisa'da, 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alınan Orhan Azman (24), ilçe jandarma komutanlığı nezarethanesinde iddiaya göre intihar etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Selendi ilçesinde, 23 Ağustos Salı günü saat 23.30 sıralarında, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Azman, gece bekçileri tarafından Demokrasi Meydanı'nda durduruldu. Azman ile bekçiler arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine takviye olarak polis ekibi istendi. Azman, iddiaya göre, direnerek mukavemette bulundu. Azman, bunun üzerine 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alındı.
Savcılığın talimatıyla soruşturmanın tarafsız olarak yürütülmesi için Azman, ifadesi alınmak üzere jandarmaya teslim edildi.
YAŞAMINA SON VERDİ
Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınmak üzere gözaltında tutulan Azman, iddiaya göre boynuna doladığı tişörtüyle nezarethane tuvaletinin pencere demirine kendisini asarak, yaşamına son verdi. Azman'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Savcılık, adli soruşturma başlatırken, Manisa Valiliği de idari soruşturma başlattı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Orhan Azman'ın, ilk belirlemelere göre kendisini nezarethanenin tuvaletine tişörtüyle asarak intihar ettiğini, adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti.
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