Iğdır’da üst geçitte intihar girişimi

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Iğdır’da bir kişi, gece üst geçide çıkıp korkuluklardan kendini sarkıtarak intihara kalkıştı. Polisin kollarından tutarak yakaladığı şahıs sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

IHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:43

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan şahıs kendini korkuluklardan sarkıtarak intihar edeceğini belirtti.

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Iğdır İntihar girişimi intihar

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