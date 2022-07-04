Manisa ve İzmir'de suç örgütü operasyonu: 49 zanlı yakalandı
Suç örgütüne yönelik Manisa ve İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 49 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme", "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma", "silah ticareti yapma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve benzeri suçları işledikleri tespit edilen 7 zanlıya yönelik 26 Kasım 2021'de soruşturma başlatıldı.
Bu şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütü üyesi veya örgütle bağlantılı 48 suça karıştıkları iddiasıyla 49 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçeleriyle İzmir'de tüm şüpheliler yakalandı.
Zanlıların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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