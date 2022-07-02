Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddia: 'AKP'lileri gözaltına alınca sürüldüler'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:46

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İstanbul Zeytinburnu’ndaki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, kavgaya karışan 4 AKP Gençlik Kolları üyesini gözaltına almak isteyen 1 polis ve 2 bekçinin açığa alındığını ileri sürdü.

Özdağ şunları söyledi:

POLİSİMİZ SARAY REJİMİNİN BASKISI ALTINDA GÖREVİNİ YAPAMAZ DURUMA GELMİŞTİR: Türk milletinin iç güvenliğini sağlamak ile sorumlu polisimiz saray rejiminin baskısı, mobingini altında görevini yapamaz duruma gelmiştir. Polis teşkilatı muhalefete oy veren seçmenlere, sıradan sokaktaki AK Parti’ye oy veren seçmenlere karşı zaman zaman yasaları amacı aşan bir şekilde uygulamaya zorlanırken AK Parti seçkinleri ve AKP seçkinlerinin koruması altındaki Suriyelilere karşı eli kolu bağlanmaktadır.

SUÇ İŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Kısa bir süre Hatay’daydık. Hatay’da Anayasanın 23’üncü maddesi, jandarma ve polis aracılığıyla Süleyman Soylu ve vali tarafından çiğnendi. Bir milletvekili, bir genel başkan ve parti divanı bir ilimize sokulmadı. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca ikinci kez oluyor. İlki Kayseri’de rahmetli İnönü’ye uygulanmıştı. Şimdi aynı uygulamayı İçişleri veya daha doğru bir ifadeyle suç işleri bakanı Süleyman Soylu yaptı.

AKP’LİLERİ GÖZALTINA ALANLAR AÇIĞA ALINDI, ÖZÜR DİLETİLDİ: Bugün burada Zeytinburnu’nda olmamızın nedeni Zeytinburnu’nda Türk polisine ve bekçisine terbiyesizce saldıran, huzur bozan AK Parti Gençlik Kolları üyesi dört kişi hakkında işlem yapılmasının suç işleri bakanı Süleyman Soylu tarafından engellenmiş olmasıdır. Gözaltı işlemleri yapan polislere suçlulardan özür diletilmiş, kelepçe takan bir polis ve iki bekçi açığa alınmıştır. Bu arada duyuyoruz ki AKP İlçe Başkanı, polis arkadaşı aramış ‘merak etme seni bir hafta sonra göreve geri iade edeceğiz’ demiş. Ben buraya gelmeden önce bazı teşkilat mensubu arkadaşlarımızın kulağına ‘böyle bir olay olmadı’ diye fısıldanmış. Bakın resmi evraklar benim elimde, sakın böyle bir numara çekmeye kalkmayın, çok mahcup olursunuz. Sakın ha Süleyman, resmi evrakların tamamı elimde ona göre.

SOYLU ZİHNİYETİNİN BASKILARI, TÜRK POLİSİNDE BÜYÜK SAYIDA İNTİHARLARA NEDEN OLMAKTADIR: Bu işlem Türk polisini, HDP’li milletvekilinin Türk polisine attığı tokattan daha fazla yaralamıştır. HDP’linin kim olduğu belli zaten. Hatay Dörtyol’da AKP’li milletvekilinin oğlundan ve arkadaşlarından özür diletiyorsunuz Türk polisine. Antalya’da bir AK Parti milletvekili terbiyesizce Türk polisine saldırıyor. Şimdi de Gençlik Kollarını polisin elinden alıyorsunuz. Siz Türk polisini şamar oğluna mı zannettiniz, Türk Emniyet Teşkilatı sizin, AK Parti’nin özel koruma ordusu mu? Hayır, Emniyet Teşkilatı büyük Türk milletinin polisidir, bunu size öğreteceğiz. Türk polisini Süleyman Soylu’nun keyfi uygulamaları karşısında korumasız bırakmayacağız. Soylu zihniyetinin baskıları, Türk polisinde büyük sayıda intiharlara neden olmaktadır.

Elindeki belgeleri göstererek konuşmasını sürdüren Özdağ, şu şekilde konuştu:

EMNİYET TEŞKİLATI, AK PARTİ’NİN ÖZEL KORUMA ORDUSU DEĞİL, BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN POLİSİDİR: Bakın arkadaşlar sadece 2021’de gerçekleşen intiharlar dört sayfa, 100’ün üzerinde polis intihar etmiş. Bir yandan hırsız, uğursuz, tecavüzcü, katil; diğer yandan ‘aman dokunmayın’ dedikleri Suriyeli, Afgan’ıyla uğraşan polis; bir de Soylu zihniyetinin baskıları altında evlatlarını intiharlarda kaybetmektedir. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak; buradan sesleniyorum, yıllarca polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım. Binlerce polis amiri öğrencim oldu. Sizin dertlerinizi ve polis teşkilatının bütün dertlerini, sorunlarını gayet yakından biliyoruz. Ve Türk devletini, Türk milletine geri vereceğiz. Emniyet Teşkilatı, AK Parti’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz.”

“İKİ AMİRİN TAYİNLERİNİN AĞRI VE ŞIRNAK’A ÇIKTIĞINI DUYDUM”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdağ, tutanakları paylaşıp paylaşmayacağı sorusu üzerine “Zamanı gelirse paylaşırım ama şu aşamada paylaşmayı düşünmüyorum. Ama durum ne yazık ki mide bulandırıcı” dedi.

Polislerin açığa alınmasıyla ilgili soru üzerine Özdağ, “Son tayinlerde tayini olmayan buradan dün gece bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte iki amirin tayinlerinin Ağrı ve Şırnak’a çıktığını duydum. Resmi evrak hazırlandı mı bilmiyorum ama galiba hazırlanıyordu resmi evrakta. Durum bu merkezde” yanıtını verdi.