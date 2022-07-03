HDP kongresinde 'slogan' gerginliği: 4 kişi gözaltına alındı

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:46

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın yeniden aday olduğu kongrede bazı katılımcılar iddaya göre terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 kişi yakanalarak gözaltına alındı.