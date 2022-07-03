HDP kongresinde 'slogan' gerginliği: 4 kişi gözaltına alındı

HDP Kongresi'nde terör örgütü PKK lehine slogan attığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:46
HDP kongresinde 'slogan' gerginliği: 4 kişi gözaltına alındı
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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın yeniden aday olduğu kongrede bazı katılımcılar iddaya göre terör örgütü PKK lehine slogan attı.

Güvenlik güçlerinin tespit ettiği 4 kişi yakanalarak gözaltına alındı.


HDP pkk gözaltı
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