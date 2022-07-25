Manisa ve Kütahya'da orman yangını! 40 kişi tahliye edildi, 8 ev kül oldu

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:21

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte, ekiplerin yangına müdahalesi gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürdü.

Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, ihbar geldikten 12 dakika sonra müdahalede bulunulduğunu söyledi.

YANGIN, 3 TARAFTAN KONTROL ALTINA ALINMIŞ DURUMDA

Çelik, yangının 200 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İlk başta 5 helikopter, 2 uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk başta 400 kişilik ekibimiz vardı. Şu an sayı 600'e ulaşmış durumda. Gündüz aydınlık saatlerde helikopterlerin ilk müdahalesiyle Küreci köyümüze yaklaşması engellendi. Rüzgarın da hafif yön değiştirmesiyle Kürecik köyümüzün uzak bölgesinde yangının etkili olduğunu gördük.

Toplamda 200 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor. Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil. 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ediyor.

Şu an 58 arazöz, 12 su taşıma aracı, 15 itfaiye, 6 dozer ve 2 gece görüşlü helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Temennimiz sabah olmadan yangını kontrol altına almak. Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde sabah 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirilmiş durumda. Günün ilk ışıklarıyla rüzgarın kısmen şiddetlenmesi beklentisi var, güçlü bir müdahaleyle büyümesini engellemek istiyoruz"

MANİSA'DA 8 EV KÜL OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, yangına gece görüş özelliği bulunan bir helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürdü.

Öte yandan yangın nedeniyle özellikle Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 evin yandığı, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği öğrenildi.