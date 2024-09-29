Manisa ve Uşak'ta orman yangını çıktı!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:09

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:32

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

6 UÇAK VE 3 HELİKOPTER DE BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

UŞAK'TA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Uşak'ın Banaz ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.