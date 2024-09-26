İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:22

Yangın, saat 12.33 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #İzmir #Yangın #orman yangını

İlgili Haberler

Tekirdağ’da kimyasal madde deposunda yangın paniği!

Tekirdağ’da kimyasal madde deposunda yangın paniği!
İstanbul Şile'de gemide 'yangın' paniği!

İstanbul Şile'de gemide 'yangın' paniği!
Bodrum'da tersane atölyesinde çıkan yangın söndürüldü: Büyük çapta hasar meydana geldi

Bodrum'da tersane atölyesinde çıkan yangın söndürüldü: Büyük çapta hasar meydana geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler