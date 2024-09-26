İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 12.33 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Mahallesi’nde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #İzmir #Yangın #orman yangını
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