Manisa’da 101. yıla yakışır tören

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:03

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:03

Manisa Valiliği önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yılı kutlama töreni düzenlendi. İlk olarak Valilik Makamında, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Manisa Milletvekillerinin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerin kabulü ile tören programı başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından kutlama programı Valilik binası önünde devam etti. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa Milletvekilleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri erkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve töreni izlemeye gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

VATANDAŞLARI SELAMLADILAR

Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vatandaşları ve kutlamalarda yer alan gösteri ekiplerini selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Özkan, “Türk Milleti olarak bizler, her bir ferdiyle büyük bir aileyiz. Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, her bir ferdi kendi özünde eşit ve değerli kabul eden bir medeniyetin varisleriyiz. Bu sebeple, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onun değerlerini korumak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Vali Vahdettin Özkan’ın yaptığı konuşma sonrasında tören kutlamalarına geçildi. Törenlerde ilk olarak Jandarma Komandolar tarafından silahlı gösteri yapıldı. Vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından büyük beğeni alan gösteri sonrasında, Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından vals gösterisi yapıldı. Askeri kortejin geçişinin ardından okulların, sivil toplum kuruluşlarının, kurum ve kuruluşlara ait tören geçişleri gerçekleştirildi.