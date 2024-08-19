Manisa'da acı olay: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:10
Manisa'da acı olay: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Mustafa Ağır'ın (28) kullandığı 45 ASK 139 plakalı otomobil, Şendurak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan kontrolde sürücü Ağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oto yıkama işletmeciliği yaptığı öğrenilen Ağır'ın cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.


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