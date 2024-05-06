Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Usta'nın (40) kullandığı 45 YE 618 plakalı motosiklet, Dayıoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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