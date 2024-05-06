Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:17
Manisa'da beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Ahmet Usta'nın (40) kullandığı 45 YE 618 plakalı motosiklet, Dayıoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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