Manisa'da çalıntı otomobilden 2'si bagajda 9 kaçak göçmen çıktı!
Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarıyla harekete geçti. Polis, otomobili Ankara- İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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