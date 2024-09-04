Fethiye’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:40

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.