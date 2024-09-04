Fethiye’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:39
Fethiye’de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.


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