Kuşadası’nda 17 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:10
Kuşadası’nda 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #göçmenler #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

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