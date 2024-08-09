Manisa’da çiçekçi cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:21

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:21

Olay, 5 Ağustos günü Manisa’nın Soma ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçede çiçekçilik yapan İsmail Yalçın (40), dükkanın önünde beklerken aralarında husumet bulunan büfe işletmecisi Alper G.’nin (44) silahlı saldırısına uğradı.

Günay’ın tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇİÇEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Günay, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Günay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalçın’ın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Park Altı Camisi’nde kılınan namazın ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.

"SENİNLE HESAPLAŞACAĞIZ" DEMİŞ

Devam eden soruşturma kapsamında cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre; Alper G., müşterisi olduğu İsmail Yalçın’a, aldığı çiçeklerin parasını ödemedi.

Alper G. olaydan bir gün önce tekrar Yalçın’dan çiçek sipariş etti ancak siparişi kendisine gönderilmedi. Bunun üzerine dükkana gelen Alper G., Yalçın’a siparişinin neden gönderilmediğini sordu. Yalçın da Alper G.’ye borcunu hatırlatıp, siparişi borcunu ödediğinde göndereceğini söyledi. İkili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, ikiliyi çevredeki esnaf ayırdı. Çıkan tartışmanın ardından Alper G. iddiaya göre "Seninle hesaplaşacağız" dedikten sonra dükkandan ayrıldı.

Tartışmanın ertesi günü Alper G.’nin otomobiliyle sürekli dükkanının önünden geçmesi üzerine durumdan şüphelenen Yalçın, kendisi gibi çiçekçilik yapan ağabeyi Mehmet Yalçın’ı (44) işyerine çağırdı. Ağabey Mehmet Yalçın’ın olay yerine gelmesiyle beraber saldırı gerçekleşti.

Bulunduğu araçtan çiçekçi esnafı İsmail Yalçın’a kurşun yağdıran Alper G. olay yerinden kaçarken Yalçın kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşinin vurulduğunu gören Mehmet Yalçın da otomobille kaçan Alper G.’nin arkasından kurşun yağdırdı. Kaçan Alper G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇİÇEKÇİNİN AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan kardeşinin vurulduğunu gören ağabeyi Mehmet Yalçın'ın Alper G.’nin otomobiline ateş ettiği belirlenmesi sonrası gözaltına alınarak tutuklandı.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yalçın’ın, işyerinin önünde öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İsmail Yalçın’ın, dükkanın önüne otomobille gelen Alper G.’yi görüp dışarı çıktığı, bu sırada da belindeki tabancasını çıkarıp, park halindeki bir otomobili kendisine siper edinip, ateş etmesi yer aldı.

Otomobilin sağ koltuğunda oturan Alper G.’nin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada İsmail Yalçın’ın göğsünden vurulduğu görülüyor. Alper G., yanındaki kişiyle aracı hareket ettirerek uzaklaşacakları sırada Yalçın’ın ağabeyi Mehmet Yalçın’ın da tabancasını çıkarıp, arkalarından ateş etmesi de görüntülerde yer aldı.