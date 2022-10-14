Manisa'da cuma namazı sonrası 'yağmur duası' edildi
Manisa'da, yaklaşan kış mevsimine rağmen henüz yağış görülmemesi üzerine yağmur duasına çıkıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası okundu.
Alaybey Cami İmam Hatibi Mustafa Köseoğlu tarafından okunan duaya, cami cemaatinin yanı sıra mahalle halkı da katılım gösterdi. Dua, yapılan pilav hayrı ardından sona erdi.
Alaybey Cami İmam Hatibi Mustafa Köseoğlu, "Malum ülkemizde ve Manisa'mızda kuraklık var. Yağmur duası ettik. Rabbimizden rahmet diledik. Allah inşallah Manisa'mıza ve ülkemize afetsiz rahmetler nasip etsin" dedi.
Mahallelilerden Ali Köseoğlu da "Bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yapmak istedik. İnşallah, beklediğimiz yağmur gelir" diye konuştu.
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