Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü

Muğla ve Denizli illerinde görülen zehirli uğur böceği örümceği şimdide Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görüldü.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:08
Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ görüldü.

Turgutlu’da Necati Sarıkaya isimli vatandaş, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisinde zehirli olduğu iddia edilen uğur böceği örümceğini gördü. Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen ve basına yansıyan haberlerden bilgisi olduğunu söyleyen Sarıkaya uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti.

Necati Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz vadisinde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım" dedi.

İlçede örümcek nedeniyle incelemeler başladı.


Uğur böceği Manisa Turgutlu

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