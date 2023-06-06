Muğla’nın ardından: Zehirli uğur böceği örümceği bir ilde daha görüldü
Denizli’de zehirli örümcek türleri arasında yer alan uğur böceği örümceği görüldü. Muğla’da da görülen zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’a çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.
Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Irlığanlı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Mulcar, mahalledeki bir duvar üzerinde, görüntüsüyle diğer örümceklerden farklı bir örümceği gördü.
Mulcar’ın yaptığı araştırmada uğur böceği örümceği olduğunu öğrendiği türün, dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığı belirtildi.
Örümceğin fotoğrafını çeken Mulcar, internet üzerinden yaptığı aramada zehirli uğur böceği örümceği olduğunu öğrendi.
Uğur böceği gibi benekleri olan örümceği gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Mulcar, “Mahalle de gezerken duvarın birinde gözüme çok farklı bir örümcek çarptı. Cep telefonumda resmini çekip internetten arama yaptım. Gördüğüm örümceğin zehirli uğur böceği örümceği olduğunu tespit ettim. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre Müdürlüğü yetkililere haber verdim. Bulduğum örümceği gelen ekiplere teslim ettim” dedi.
Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ Muğla'nın Menteşe İlçesi TOKİ konutlarında da ortaya çıktı.
Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor. Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.
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