Manisa'da dehşet: Bekçi dahil 3 kişi bıçaklandı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişiyi ve kavgaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:13
Manisa'da dehşet: Bekçi dahil 3 kişi bıçaklandı!
Abone Ol google-news

Barbaros Mahallesi 4470. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada sokağa yakın mahalle bekçileri de olay yerine gitti. Kavgada M.G. (30), H.G. (26) ve H.K. (22) ile kavgaya müdahale etmeye çalışan bir mahalle bekçisini bıçakla yaraladı. Şüpheli M.G. olay yerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralanan 3 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Manisa haberleri

İlgili Haberler

Sultangazi'de bekçiler ile esnaf birbirine girdi: Çok sayıda gözaltı var!

Sultangazi'de bekçiler ile esnaf birbirine girdi: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı... Suç makinesi çıktı!

İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı... Suç makinesi çıktı!
Avcılar'da silahla vurulan gece bekçisi yaralandı

Avcılar'da silahla vurulan gece bekçisi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İBB Meclisi’nde önemli anlar: AK Parti’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi

İBB Meclisi’nde önemli anlar: AK Parti’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
Son Dakika... İBB'de yeni dönemin ilk toplantısı: 'Rüya gibi bir 5 yıl olacak'

Son Dakika... İBB'de yeni dönemin ilk toplantısı: 'Rüya gibi bir 5 yıl olacak'
Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu

Şırnak’ta bekçi, borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
Seçim bitti, gözler piyasalara çevrildi: Borsa mı, mevduat mı?

Seçim bitti, gözler piyasalara çevrildi: Borsa mı, mevduat mı?
93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

93 yaşındaki Rahmi Koç’un Miami’de Küba Gecesi eğlencesi gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı
İran'ın İsrail'e saldırısı dünyada nasıl yankılandı?

İran'ın İsrail'e saldırısı dünyada nasıl yankılandı?
Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

Açlık sınırı asgari ücrete dayandı