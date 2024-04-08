Sultangazi'de bekçiler ile esnaf birbirine girdi: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre gece bekçileri ile, "Sürekli gelip müşterileri kaçırıyorsunuz iş yapamıyoruz" diyen esnaf arasında kavga çıktı. Olayda çok sayıda yurttaş gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:28
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Olay saat 00.00 sıralarında Cebeci Mahallesi P Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre bilardo salonu işletmeciliği yapan esnaf ve yanında bulunan 2 kişi cadde üzerinde görev yapan gece bekçilerini görünce yanlarına gelerek, "Sürekli iş yerimize geliyorsunuz müşteriler kaçıyor" deyince taraflar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine gece bekçileri 3 kişinin üzerine biber gazı sıkarak karşılık verince kavga çıktı.

Çıkan kavgaya bazı yurttaşlar da dahil olunca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kavgaya dahil olan bazı yurttaşlar gözaltına alınırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.


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