Manisa'da dehşet: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat aranıyor
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kendisini terk eden eşi Ömür Güçlüer'i ikna etmek için gittiği kayınpederinin evinde pompalı tüfekle kayınvalidesi Nergis Güçlüer (63) ile kayınbiraderi Kemal Güçlüer'i (38) öldüren Salih Güçlüer'in (46) yakalanması için çalışmalar sürerken, evin duvarları ile kapısındaki saçma izleri dikkat çekti.
Dilek köyünde, 17 Kasım Perşembe akşamı 18.30 sıralarında ;10 yıllık evli, 2 çocuk annesi Ömür Güçlüer, öğle saatlerinde eşi Salih Güçlüer ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti.
Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı.
Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti.
ANNE İLE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ
Daha sonra eve giren Salih Güçlüer, kapının arkasında duran kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurdu. Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Firari şüpheli hala aranırken, anne ile oğlunun cenazeleri bugün toprağa verildi.
Öte yandan saçmaların isabet ettiği evin duvarları ve kapısındaki izler dikkat çekti.
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