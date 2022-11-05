Damat ve arkadaşlarının mezdeke şovu viral oldu

Gelin ve damadın düğünlerini farklı kılmak için yaptığı ilginç danslara son olarak mezdeke damga vurdu. Bir damadın düğününde yakın arkadaşlarıyla peçe takarak mezdeke oynadığı video sosyal medyada viral oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:13
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Son zamanlarda düğünlerde yapılan gösteriler adeta moda olmaya başladı.

Kimi zaman gelin ve arkadaşları sürpriz hazırlarken kimi zamanda damat ve arkadaşları beklenmedik bir sürprize imza atıyor.

VİRAL OLDU

Unutulmaz gecelerine bir anı bırakan çiftler, davetlilere de eğlenceli anlar yaşatıyor.

Son olarak sosyal medyada bir düğünde çekilen video viral oldu.

Görüntülerde, damat ve arkadaşları yüzlerine peçe takarak gelinin karşısında mezdeke oynadı.

Adeta koreografi hazırlayan gençler, salondakileri kırdı geçirdi.O anları kahkahalarla izleyen gelin ise alkışlayarak eşlik etti.


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