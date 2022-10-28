Damat Bakan gitti, eseri kaldı... İktidarın inat ettiği 'yaz saati uygulaması' öğrencileri vurdu!

28 Ekim 2022 Cuma, 13:19

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı 2016 yılında alınan kararıyla Türkiye, sürekli yaz saati uygulamasına geçmişti.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına karşın 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018'e kadar yıl boyunca devamına karar verildi. 2 Ekim 2018 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi.

Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan CHP'li Kaya söz konusu uygulamanın yurttaşa faydası olmadığını, okul terklerinin arttığını ve elektrik faturalarında da öngörülemez artışlar yaşandığını belirtti. Hecebil ise gece - gündüz kavramlarının yok edildiğini belirtti

“DAMAT BAKAN GİTTİ, UYGULAMASI KALDI!”

Çocukların bir inat uğruna gecenin karanlığında okula gittiğini belirten CHP Ankara Milletvekili ve eğitimci Yıldırım Kaya, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

“Bir eğitim anlayışı olan, bilimsel eğitime inanan bir Milli Eğitim Bakanlığı bu işe cepheden karşı çıkar. Bakanın kim olduğunun önemi yok. Daha önce çok bakan geldi ve geçti ama bu sistem aynen devam etti. Damat kayboldu gitti, damadın uygulaması kaldı. Fikirleri iktidarda devam ediyor. Elektrik faturalarından söz ettiler. Elektrik firmalarını özelleştirdiler. Yaz saati uygulaması onların çıkarlarına hizmet eden bir uygulamadır.”

“OKULLAR ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEZ OLDU!”

İkili eğitimin olduğu bir ülkede bunun uygulanması bir çılgınlıktır, intihardır. Eğitim bunu kabul edemez. Okul idareleri, elektrik faturalarını ödeyemez oldu. Biliyorum ki okul koridorlarında, sınıflarda lambaların ampulleri ya gevşetiliyor ya da söndürülüyor. Böyle bir uygulamayı eğitim bilimi asla kabul etmez.”

ÖĞRENCİ TERKLERİ ARTTI, BAŞARI ORANI DÜŞTÜ

6 yıllık süreçte başarı oranlarına dikkat çeken Kaya, “Okul terkleri oldu. İnsanlar, çocuklarını güvence altında hissetmedikleri için açık liseye, açık ortaokula kaydırmaya başladılar. Okula göndermek yerine dershaneye göndermeyi tercih eder oldular. Çünkü orada zaman ayarlamasını kendi istedikleri gibi yapıyorlar. Hem okula giden öğrenci sayısında azalma oldu hem de başarı oranı çok ciddi anlamda düştü” ifadelerini kullandı.

KAYA’DAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI: “ÇOCUKLARA KIYMAYIN!”

Kararların saraydan verildiğini belirten CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kaya şunları aktardı:

“Ben Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıyorum. Kim ne söylüyorsa bu saat uygulamasıyla ilgili yanlış bir bilgi veriyor. Ya da kendisi yanlışta ısrar ediyor. Bu uygulamaya ne Milli Eğitim Bakanlığı son verebilir, ne de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son verebilir. Bu uygulamayı herşeyde tek söz sahibi olan, tek karar verici olan Recep Tayyip Erdoğan son verebilir. Çağrım onadır.

Çocuklara kıymayın efendiler! Çocuklara kıydığınızda bu ülkenin geleceğine kıymış oluyorsunuz. Cumhuriyetin 99. yılını kutlayacağız. Hiç olmazsa bu 29 Ekim’de çocuklarımıza bir müjde olarak bu yaz saati uygulamasına son verdiğini açıklasın. Eğer gerçekten Cumhuriyet'i inanarak savunuyorlarsa bu karar, kutlama hediyesi olsun.”

“GECE – GÜNDÜZ KAVRAMLARI YOK EDİLDİ”

Vazgeçilmeyen yaz saati uygulamasının çocukların gece-gündüz kavramlarını alt üst ettiği belirten Çocuk Psikolojisi Derneği Başkanı Süleyman Hecebil, “Henüz karanlıkta melatonin hormonu (uyku hormonu) bile salgılanmaya devam ederken biz çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Karanlıkta güne başlayanlar için gün, çok uzunmuş ve yorucuymuş gibi gelir. Bu uygulama okulu çocuklar için keyifsiz ve yorucu hale getiriyor. Oysa okulun çocuklar için keyifle gidilen ve keyifli deneyimler yaşadığı yer olması gerekiyor, çocukların okulu böyle tanımlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BİR İNAT UĞRUNA...”

Çocukların artık okuldan keyif almadıklarını vurgulayan Hecebil, “İstanbul gibi büyük metropollerde yaşayan çocuklar sabah ezanı bile okunmadan okul yollarına düşüyorlar; uykulu, keyifsiz, kahvaltısını bile doğru düzgün yapamamış çocuklar bir inat uğruna feda ediliyorlar” dedi.

Klinik Psikolog Süleyman Hecebil, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir kural, bir uygulama öncelikle insan yararına olursa anlamı vardır. Hele konu çocuk olunca “çocuk yararına olmayan uygulamaların anlamı yoktur.” Çocukların yan sıra işe giden yetişkinlerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Madem çocuklarımız, insanımız bu uygulamadan olumsuz etkileniyor eski haline döndürelim. Yaz-kış saati uygulamasının bir mantığı bir anlamı var ve insan temelli düşünülmüş bir programdı.”

KAMPAYANYA BAŞLATILDI

Yurttaşlar, konuya ilişkin Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yurttaşlar #Karanlıktakalmakistemiyorum diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

İMAMOĞLU VE SOYER DE İTİRAZ ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli” ifadeleriyle İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer ise “Bu anlamsız, faydasız uygulama bitsin” diyerek uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuştu.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NASIL GEÇİLİYOR?

Normal şartlarda 2022 yılı için Ekim ayının son pazar günü, kış saati uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Bu yıl ise bu tarih 30 Ekime denk geliyor. Ancak sürekli yaz saati uygulaması nedeniyle bu yılda kış saati uygulamasına geçilemeyecek.