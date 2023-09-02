Manisa'da dehşet... Sokakta tartıştığı 2 kadını vurdu, sonra intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 07:11

Güncelleme: 02.09.2023 - 07:11

Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yakınında dün saat 21.30 sıralarında, Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen Meliha Uludağ (47) ve Cansu Dönmez (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

ÖNCE KADINLARA ATEŞ AÇTI, SONRA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Gerginliğin artması sonucu Mızrak, belinden çıkardığı tabanca ile iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.