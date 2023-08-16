Manisa’da düğün çıkışı silahlı çatışma: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:56

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:56

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu’nda silahlı çatışma yaşandı.

İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup düğün çıkışı karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği Deniz Baykal Konuk (28), C.S. (35) ve Y.S. (18) ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda ağır yaralananlar, Salihli’deki hastanelerde ilk tedavilerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Deniz Baykal Konuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Konuk’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus K. (19), Şah İsmail B. (48) ve Ali Kadir B. (19) adlı şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.