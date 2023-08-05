Düğünde 'halay başı' kavgası: 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:51

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada kan aktı.

İddiaya göre düğün sıraında 'halay başı olma' konusunda iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı araya giren polis ve yurttaşlar ayırdı.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI!

Kavga sırasında yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Düğün salonunda başlayan tartışma cadde üzerinde devam ederken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Tarafların kavgası ise, yuttaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BİRBİRLERİNE GİRDİLER"

Olayın görgü tanıklarından Mehmet Kahraman, şöyle konuştı:

"Ben burada manavım. Baktım burada ses çıktı, sonra içeriden bir genç çıkardılar. Ondan sonra birbirlerine girdiler, sonra da polis geldi. Kavganın neden çıktığını bilmiyorum. Bende dükkânımı kapattım, evime gittim."