Manisa'da ekiplerden 'tefeci' baskını: 2 kişi gözaltında
Manisa’nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayıyla ilgili araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Manisa’nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak Perşembe günü Soma ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak çalışma yaptı.
Operasyonda şüpheli F.B. ve E.U. isimli şahıslara ait; 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, senet ve banka işlem dekontlarına el koydu.
2 GÖZALTI
Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- Şirin'in davasında karar açıklandı
- Biden'den Los Angeles yangını kararı
- Sokak ortasında kanlı infaz