Manisa'da ekiplerden 'tefeci' baskını: 2 kişi gözaltında

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:10

Manisa’nın Gördes ilçesinde 2024 yılında meydana gelen tefecilik olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak Perşembe günü Soma ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak çalışma yaptı.

Operasyonda şüpheli F.B. ve E.U. isimli şahıslara ait; 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu, senet ve banka işlem dekontlarına el koydu.

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Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.