Manisa'da elektrikçinin acı ölümü: Akıma kapıldı, hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde bir tarım arazisinin sulama bağlantısını sağlamaya çalışırken akıma kapılan elektrikçi Erol Gökmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:45
Manisa'da elektrikçinin acı ölümü: Akıma kapıldı, hayatını kaybetti
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Kıymık Mahallesi Gördes ilçesinde elektrikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Erol Gökmen (41), dün saat 18.00 sıralarında sulama arazisindeki pompanın kablolarını birleştirirken akıma kapıldı.

Arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Erol Gökmen’in cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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