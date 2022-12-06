Manisa'da evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

06 Aralık 2022 Salı, 12:11

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Siteler Mahallesi'nde Adil Eşsiz'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tüm evi saran alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saate yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye erleri Adil Eşsiz'in yanmış cesediyle karşılaştı.

Eşsiz'in cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Durumu, zeytin sıktırmak için gittiği Alaşehir'de öğrenen Eşsiz'in eşi ise yakınları tarafından Sarıgöl'e getirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.