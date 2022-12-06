Otomobil firmasının boyahanesinde yangın: 5 araç kül oldu!
Bursa'da, otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekibince yarım saatte söndürüldü; 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi Yunusemre Caddesi'ndeki otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde, önceki akşam yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyürken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da oldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kentin birçok noktasından görülen yangına, 8 araçla müdahale edildi. Yarım saatte söndürülen yangında 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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