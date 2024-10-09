Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:16

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Manisa #fetö

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