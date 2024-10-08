Manisa’da kaybolan genç kadının cesedi Uşak’ta bulundu

Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:28

Güncelleme: 08.10.2024 - 00:28

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğı Pelin Karaca’nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.’yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.