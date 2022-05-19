Manisa'da gölette kaybolan ikiz kardeşlerden acı haber geldi
Manisa'da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 14 yaşındaki ikiz kardeşlerden acı haber geldi. Arama çalışması başlatan ekipler Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan tek yumurta ikizi 14 yaşındaki Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün kıyafetlerinin bulunduğu orman yangınları için oluşturulan gölette arama çalışması başlatıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle göletten su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.
Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir kirizi geçirdi.
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