Manisa’da gölete giren iki kardeş kayboldu
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinden itibaren kendilerinden haber alınamayan ve yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan iki kardeş için gölet içinde arama çalışması başlatıldı.
Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi’nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (14) kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında Gençtürk kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde iş makineleriyle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.
Ekiplerin iki kardeşi arama çalışması devam ediyor.
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