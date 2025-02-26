Manisa’da hem süt üreticisini hem de tüketiciyi koruyan imza

Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 26.02.2025 - 10:04

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve kooperatifçilik konusunda kararlı adımları, tüm hızıyla sürüyor. Hem üreticilere hem de tüketicilere desteğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla Manisalıların güvenilir süt ürünlerine ulaşması sağlanıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle süt toplama merkezi ve paketleme tesisi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan üretim alanında ‘Halk Mandıra’ markasıyla süt üretimi gerçekleştirilmesi ve bu sütlerin, ‘Halk Mandıra’ mağazalarında uygun fiyatlı olarak satışa sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ÜRETİCİYE DESTEK, MANİSALIYA UYGUN FİYATLI ÜRÜN

İş birliği protokolü, SPİLAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Atlı ile Salihli Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kudret Gergin tarafından imzalandı. Törene, Kooperatif Başkan Yardımcısı Tarık Seçgin, Halk Mandıra Müdürü Kıvanç Kurtaslanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Salih Fulcun da katıldı. İmzalanan protokolle süt üreticilerinin daha sağlıklı ve verimli üretim yapmaları teşvik edilecek ve SPİLAŞ, kooperatif tarafından üretilen sütlerin en az 10 tonluk kısmını üretim ve satış için değerlendirecek.

“HALK MANDIRA’DA MANİSALILARLA BULUŞTURULACAK”

Salihli Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kudret Gergin, “Bu iş birliği, üreticilerimizin daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Ayrıca, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri de daha ileriye taşınacak” ifadelerini kullandı.

SPİLAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Atlı ise “Vatandaşların çiğ süt talebini karşılamak için yüksek kaliteli, hastalıktan ari sütlerin, uygun fiyatla sunulmasına yönelik süt toplama merkezi ve paketleme tesisi kuruldu. O bölgede bulunan üreticilerin sütleri alınıyor, paketlenerek Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan ‘Halk Mandıra’ aracılığıyla Manisalılarla buluşacak” diye konuştu.