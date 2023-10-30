Manisa'da 'husumet' cinayeti: 2 şüpheli yakalandı
Manisa'da husumetli tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Şenel, (40) hayatını kaybetti. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde, dün saat 21.00 sıralarında pazarcı İbrahim Şenel ile husumetleri Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şenel, tabancayla vurularak ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şenel, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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