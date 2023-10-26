Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi, Bakartepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Sarıgöl itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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