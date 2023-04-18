İşe kalkmadığı için öz oğlunu pompalı tüfekle öldürdü!
İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde iddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.
Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik çıkınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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