Manisa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi E-96 karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Habip Batur (42) idaresindeki kapalı kasa kamyonet ile karşı şeritte seyir halindeki S.T. (52) idaresindeki araç çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Manisa Büyükşehir Belesiyesine bağlı itfaiye ekibi ile jandarma sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada araç sürücülerinden Habip Batur olay yerinde hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü S.T. ve araçtaki H.T. (68), M.T. (38), G.T (14) Y.T. (9) yaralandı.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazada ölen Habip Batur’un cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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