Manisa'da zirai alanda büyük yangın

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Manisa-Uşak il sınırında bulunan zirai alanda başlayan yangın büyük zarara neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahale ettiği yangının evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:52
Abone Ol google-news

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesi Manisa - Uşak il sınırında bulunan İsmailbey Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre zirai alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla mahalleye doğru ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İsmailbey Mahallesi’ndeki bazı ev ve hayvan ahırlarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan mahalle sınırında durduruldu. Öte yandan rüzgarın da etkili olduğu alanda yangının Battalbey Mahallesi ile yakın mahallelere doğru ilerlediği öğrenildi. 4 uçak 1 helikopter ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

"YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Büyük bir alanda etkili olan yangına müdahale devam ederken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Öküzcüoğlu yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hem yangın ekiplerine hem de bölge halkına yardım eden Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı açıklamada, “Anız tarlalarının ağırlıklı olduğu bir bölge. Elektrik kablolarının yere düşmesi sonucu çıkan bir yangın. Buradan Kula istikametine doğru ilerliyor. Uçaklar ve helikopterler ilerliyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışıyor. Salihli, Kula, Sarıgöl’den gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak anız olduğu için ot olduğu için zaman zaman farklı bölgelerde de yangınlar çıkıyor. Fiziki alanlar içerisinde tutmaya çalışıyor. Ulaşılamayan bölgelere de uçak ve helikopterlerle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Can kaybı olmaması şu an için sevindirici. Tamamen kontrol altına aldıktan sonra da soğutma çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Öte yandan, yangında bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.


Alaşehir Belediyesi haberleri Alaşehir haberleri Yangın haberleri Ahmet Öküzcüoğlu haberleri

İlgili Haberler

Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!
İzmir’in ormanlarına gönüllü kalkanı

İzmir’in ormanlarına gönüllü kalkanı
Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini

Ormanlık alana 33 rüzgâr türbini
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den 'hançer' yanıtı: 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'

Özgür Özel'den 'hançer' yanıtı: 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı

Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı
KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu

KYK yurdunda şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi ölü bulundu
Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı

Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı
Muğla’da deniz otobüsü seferleri başlıyor

Muğla’da deniz otobüsü seferleri başlıyor
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu