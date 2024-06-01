Manisa'da zirai alanda büyük yangın

Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:52

Güncelleme: 01.06.2024 - 17:34

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesi Manisa - Uşak il sınırında bulunan İsmailbey Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre zirai alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla mahalleye doğru ilerlemeye başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İsmailbey Mahallesi’ndeki bazı ev ve hayvan ahırlarına da sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan mahalle sınırında durduruldu. Öte yandan rüzgarın da etkili olduğu alanda yangının Battalbey Mahallesi ile yakın mahallelere doğru ilerlediği öğrenildi. 4 uçak 1 helikopter ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

"YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Büyük bir alanda etkili olan yangına müdahale devam ederken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Öküzcüoğlu yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hem yangın ekiplerine hem de bölge halkına yardım eden Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı açıklamada, “Anız tarlalarının ağırlıklı olduğu bir bölge. Elektrik kablolarının yere düşmesi sonucu çıkan bir yangın. Buradan Kula istikametine doğru ilerliyor. Uçaklar ve helikopterler ilerliyor. Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışıyor. Salihli, Kula, Sarıgöl’den gelen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak anız olduğu için ot olduğu için zaman zaman farklı bölgelerde de yangınlar çıkıyor. Fiziki alanlar içerisinde tutmaya çalışıyor. Ulaşılamayan bölgelere de uçak ve helikopterlerle arkadaşlarımız müdahale ediyor. Can kaybı olmaması şu an için sevindirici. Tamamen kontrol altına aldıktan sonra da soğutma çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Öte yandan, yangında bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.