Manisa'da iki kuzenin ölümüyle ilgili işletme sahibi tutuklandı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir mermer ocağında açılan çukurda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden iki kuzenin ölümüyle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve sorumlusu adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi tutuklanırken işletme sorumlusu ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya ve 15 yaşındaki Kadir Kaya’nın bisiklet sürmek için gittikleri mermer ocağı sahasında 2 metrelik çukurda oluşan su birikintisine düşerek hayatlarını kaybetmesi sonucu yürütülen adli tahkikat sonucunda jandarma ekipleri İZTAŞ Mermer İşletmesi sahibi M.H.Ç (65) ve İşletme Sorumlusu S.Ü. (62)’yü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan şahıslardan İşletme sahibi M.H.Ç. tutuklanırken işletme sorumlusu S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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