Manisa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:51
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Edinilen bilgiye göre olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Mitsubishi fabrika şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede yangın çıkınca işçiler, hemen yangına müdahale etti. 

Bu sırada iki işçi, göçük altında kaldı. İşçilerin kurtarılması için bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sırasında, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.


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