Manisa'da iş cinayeti: Fabrikada üzerine yük devrildi, hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki fabrikada üzerine yük devrilen forklift operatörü yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:44
Manisa'da iş cinayeti: Fabrikada üzerine yük devrildi, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında, Nihat Ziberler'in kullandığı forkliftin üzerine raftaki çelik malzemelerin de bulunduğu yükler devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, çalışmalar sonucu forkliftte sıkışan Ziberler'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Cinayet haberleri Cinayet Dosyası haberleri cinayet sanığı haberleri

İlgili Haberler

İzmir’de omuz atma cinayeti: 19’unda hayata veda etti

İzmir’de omuz atma cinayeti: 19’unda hayata veda etti
Bursa'da korkunç cinayet: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü

Bursa'da korkunç cinayet: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü
İzmir'de husumet cinayeti: Saldırgan markette ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de husumet cinayeti: Saldırgan markette ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler