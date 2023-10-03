Manisa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Manisa'nın Salihli ilçesinde inşaattan düşen 59 yaşındaki işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 20:18
Manisa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!
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Manisa'nın Yeşilyurt Mahallesi’nde bir apartmanın inşaatında çalışan 59 yaşındaki Haydar Yıldırım, henüz belirlenemeyen nedenle binanın 3. katından düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen işçinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden işçi Haydar Yıldırım’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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